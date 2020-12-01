Nokia dizüstü bilgisayar üretecek

HMD Global çatısı altında bulunan akıllı telefon üreticisi Nokia, son zamanlarda birçok yeniliğe imza attı. Yeni akıllı telefon modellerinin yanı sıra bir zamanların efsanesi 3310 model telefonun üretimine tekrar başlayan şirket, bu kez de dizüstü bilgisayar üretimi için harekete geçti.

Nokia'nın üreteceği dizüstü bilgisayarlar, Hindistan Standartları Bürosu'nun veritabanında ortaya çıktı.

Verilerde, yeni bilgisayarların model numaralarına da yer verildi. Bu numaralar sırasıyla NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S ve NKi310UL41S şeklinde listelendi.

Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcilerle gelmesi beklenen yeni Nokia dizüstü bilgisayarların teknik özellikleri ve tanıtım tarihi henüz belli olmadı.