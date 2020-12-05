Nokia 5.4'e dair ilk detaylar ortaya çıktı

HMD Global çatısı altında faaliyet gösteren Finlandiya merkezli akıllı telefon üreticisi Nokia'nın yeni cihazı Nokia 5.4, ABD Federal İletişim Kurulu FCC'nin veri tabanında listelendi. Böylece yeni akıllı telefonun tasarımı ve bazı özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

Ayrıca listede TA-1340 ve TA-1333 model numarasına sahip olan iki adet Nokia markalı telefon da göründü.

Her iki cihazın da Nokia 5.4'ün farklı varyantları olduğu ancak TA-1333 modelinin 5 GHz Wi-Fi bağlantısına sahip olmayan daha ucuz versiyon olacağı söylendi.

Nokia 5.4'ün muhtemel özellikleri neler?

Nokia 3.4'ün tasarımına benzetilen telefonun, USB-C şarj girişi ve 3,5 mm'lik jak girişine sahip olduğu, ses açma/kapama ve güç düğmelerinin ise sağ tarafa yerleştirildiği belirtiliyor. Telefonda yer alması beklenen diğer özellikler arasında üçlü kamera kurulumu ve 4.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.