Hicri 1. ay yani muharrem ayı 9 Ağustos 2021’de başladı. 18 Ağustos 2021 ise aşure günü olarak idrak edilecek. Aşure yapmak isteyenler ise hem leziz hem de kolay tariflere göz atıyor. Peki, nohutsuz fasulyesiz aşure olur mu? Aşurenin temel malzemeleri nohut ve fasulyedir. Önceden suya koymadıysanız konserve olarak satılan haşlanmış fasulye ve nohut kullanabilirsiniz. Şayet nohut ve fasulye kullanmak istemiyorsanız; tarifteki kuru meyve ölçülerini artırabilirsiniz.

Nohutsuz fasulyesiz aşure tarifi | Pratik aşure tarifi

Malzemeler:

1 kilo aşurelik buğday

2 su bardağı kuru fasulye

2 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

2 su bardağı kuru incir

2,5 su bardağı kuru üzüm

5 yemek kaşığı pirinç

1 çay bardağı kuş üzümü

6 su bardağı şeker

1 adet portakalın rendesi

2 su bardağı süt

5 litre su

Üzeri için:

Nar

Tarçın

Ceviz

Badem

Kavrulmuş susam

Tam ölçülü orijinal aşure tarifi

Aşure yapmadan bir gece önce buğdayı, nohutları ve fasulyeyi ayrı ayrı suya koyun.

Ertesi gün sabah yani en az 8 saat sonra buğdayı, fasulyeyi ve nohudu yıkayıp ayrı ayrı tencere yerde haşlayın.

Tarifte yer alan 5 litre su ilk aşamada buğday haşlanırken tencereye ilave edin.

5 yemek kaşığı pirinç de ayrı bir tencerede haşlayın.

Buğday yumuşadığında tencereye süzülen nohut, fasulye ve pirinç ilave edin.

Aşure biraz kaynadıktan sonra tencereye küp küp doğradığınız kayısı, incir ve rendelediğiniz portakal kabuğunu ilave edin.

Ardından tencereye şeker ve süt ekleyin.

Aşure suyunu çektikçe göz kararı su ekleyebilirisiniz.

Aşure pişirilip kenara alındığında bir süre suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ilave edin.

Aşure sıcakken kaselere boşaltın.

Tatlınız ılınınca üzerini süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.