Nohut dürümü nasıl yapılır? Nohut dürüm nerenin?
Pratik yemek tarifleri | Kimi zaman işlerin çokluğundan kimi zamanda yorgunluktan akşam yemeğini hafi ve kolay bir tarifle geçirmek isteyebilirsiniz. İşte böyle zamanlarda imdadınıza yetişecek bir tarifle karşınızdayız. Nohutlu tarifler | Nohut dürüm tarifi | Tam ölçülü nohut tarifleri
Gaziantep’in meşhur lezzetlerinden nohut dürümü akşam yemeklerinizin kurtarıcısı olabilir.
Nohut dürümü tarifi
Malzemeler:
- 4 adet lavaş
- 3 su bardağı nohut
- 1 adet kuru soğan
- 3 dal taze soğan
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- Tuz
- Kimyon
- Sumak
- Karabiber
- Kırmızı toz biber
- Yarım demet maydanoz
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
Nohut dürümü nasıl yapılır?
Öncelikle nohutları haşlamanız gerekiyor. Arzu ederseniz daha önceden haşladığınız nohutları da kullanabilirsiniz.
Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayın.
Geniş bir kase içinde baharatlar ve iç malzemenin hepsini güzelce harmanlayın.
Lavaşları serin ve içerisine hazırladığınız karışımdan 3-4 yemek kaşığı kadar koyun.
Ardından lavaşları sarın.
Lavaşınızın yanında içli köfte de servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.