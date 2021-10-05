NÖHÜ araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların Üniversitenin Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülü “Akademik Personel Formları” linkinde bulunan Akademik Personel Başvuru Formunu doldurarak; istenen belgeler ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekiyor. Başvurular 05.10.2021 tarihinden itibaren 15 (On beş) gün olup, günü mesai bitiminde sona erecektir. (Posta ile yapılan başvurularda 19.10.2021 tarihinden sonra Üniversiteye ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

- Adayların; e-Devlet üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri ile öğrenim belgeleri karekodlu olması durumunda kabul edilecektir. e-Devlet haricinde alınmış mezuniyet ve öğrenim belgelerinin onaylı (ıslak imzalı, mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)

- İş Tecrübe Belgesi istenen durumlarda iş tecrübesinin lisans mezuniyeti sonrasında olmasına bakılır ve belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihinin bulunması zorunludur. Ayrıca iş tecrübesinin SGK’dan alınmış onaylı hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

-Adaylar, Üniversitemizin aynı tarihte çıkmış olduğu ilanda yalnızca bir kadroya müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılır.

-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları ve Bakanlar Kurulu Kararları ile mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY/PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmaması gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

NOT: Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları www.ohu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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