Nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması nedir? Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır?

Kamu Denetçiliği Kurumu, nüfus cüzdanını kaybedenlerin mağduriyet yaşamaması için tüm sınavlarda, sınav merkezlerinde "nöbetçi nüfus müdürlüğü" uygulamasına geçilmesine yönelik tavsiye kararı almıştı. ÖSYM, sınava girecek tüm öğrencileri nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının 2019 yılındaki tüm basılı sınavlarda uygulanacağı bilgisini paylaştı. Peki nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması nedir? Nöbetçi nüfus müdürlükleri nasıl öğrenilecke? Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, nöbetçi nüfus müdürlüklerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Sınavdan önce veya sınav günü kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına bugüne dek sadece YKS ve KPSS sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması, 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildi. Açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin bilgileri her sınav için ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. 2018'de ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan 46 sınav 59 oturumda yapılmış, bu sınavlarda 188 test uygulanmıştır. Bu testlerde toplam 9 bin 21 soru kullanılmış, 2018 yılında soruların hazırlanması sürecinde 2 bin 90 soru yazarı görev almış ve bin 588 akademisyen soruları denetlemiştir"

Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır?

Nüfsu Müdürlüğü randevu alma işlemi nasıl yapılıyor? Vatandaşlar özellikle bugün sürücü belgesi ve pasaportun nüfus müdürlüğü üzerinden alınması yürürlüğe girmesi nedeniyle araştırmaya başladılar. Yapılan yeni düzenlemeyle 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı. Nüfus Müdürlüğü randevu alma işlemi için ilk olarak aşağıdaki linke tıklamanız gerekiyor.

Bu linke tıkladığını zaman açılan sayfada ik seçenek var. "Randevu Al" ve Randevu Durumu Görüntüle". Burada randevu al kısmına tıklayınca size TC kimlik kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaport randevu alma şeklinde üç seçenek sunuyor. Burada randevu almak istediğiniz işlem için tıklıyorsunuz ve size uygun olan il ve ilçe seçimi yaparak randevunuzu oluşturuyorsunuz. Daha sonra siteye tekrar girerek isterseniz randevu durumunuzu görüntüleyebilir ve sorgulayabilirsiniz.

Kimlik çıkarmak için başvuru belgeleri

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

2018 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37 TL’dir. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.