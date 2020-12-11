Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar Çin aşısı hakkında ne dedi?

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili gelişmeler konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Aziz Sancar Çin aşısı hakkında ne dedi?

Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığının altını çizen Sancar, "O nedenle bu konuda Türk uzmanların söylediklerine bir katkıda bulunmam mümkün değildir. Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım." ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanmadığını ancak biri veya birilerinin "Aziz Sancar" adını kullanarak aşı karşıtı tweetler attığını aktaran Sancar, "Ayıp, günah ve bence bunu yapan veya sahte olduğunu bilerek yayanlar kanunen takip edilip cezalandırılmalıdır." görüşünü dile getirdi.

Bu tür paylaşımların halkın kafaısnı karıştırıp insanların aşı olmasını engelleyerek hayatını tehlikeye sokabileceğini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Bunu ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu aşı veya Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilemiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim. Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Dediğim gibi simdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım."

Aziz Sancar kimdir?

Aziz Sancar 1946’da Mardin’in Savur kasabasında, çiftçilikle uğraşan orta gelirli bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, Ankara’da okuduğu ilkokul ikinci sınıf hariç Savur’da tamamladı. Liseyi ise Mardin’de okudu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu.

TÜBİTAK bursuyla gittiği ABD’de birkaç yıl biyokimya eğitimi aldı, fakat bazı sosyal uyum sorunları nedeniyle yurda döndü ve memleketi olan Savur’da bir süre hekimlik yaptı. Ancak gönlü hâlâ bilimsel çalışmalardaydı.

Bu yüzden tekrar ABD’ye giderek Dallas’taki Teksas Üniversitesi’nde moleküler biyoloji alanında doktoraya başladı. Doktora sonrası araştırmalarına Yale Üniversitesi’nde devam eden Aziz Sancar burada çok önemli buluşlar yaptı. Bu başarılarından dolayı da ABD’deki Chapel Hill North Carolina Üniversitesi’nden teklif aldı.

Çalışmalarına orada da aynı hızla ve özenle devam etti ve yine önemli buluşlara imza attı. Yaklaşık kırk yıllık araştırma kariyeri boyunca pek çok ödül alan Aziz Sancar sonunda DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı buluşlar nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü.