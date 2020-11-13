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Aktüel Nobel ödüllü Japon astrofizikçi hayatını kaybetti
Aktüel

Nobel ödüllü Japon astrofizikçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:10:31 -
Nobel ödüllü Japon astrofizikçi hayatını kaybetti

TOKYO (AA) - Nobel Fizik Ödülü sahiplerinden Japon bilim insanı ve astrofizikçi Koşiba Masatoşi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, 2002'de Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon astrofizikçi Koşiba Masatoşi 94 yaşında öldü.

Eylül 1926'da Aiçi eyaletinde doğan Koşiba, 1955'te Rochester Üniversitesinde doktora derecesi edinmiş, Chicago Üniversitesindeki araştırma görevliliği sonrası 1970'te Tokyo Üniversitesinde profesörlük elde etmişti.

Koşiba, merkez Japonya'nın Gifu eyaletinde yerin 1 kilometre altına yerleştirilmiş 3 bin tonluk silindir su tankı içinde ışıl çoğaltıcı tüplerden oluşan "Kamiokande" isminde dedektörü tasarlayıp kullanarak, evreni oluşturan ilk parçalardan kozmik nötrinoların varlığını ispat etmişti.

Kamiokande, 1987'de Koşiba'nın Tokyo Üniversitesinden emekliliğinden bir ay önce nötrinoları algılamada başarı sağlamıştı.

Nötrinoların, dünyadan 170 bin ışık yılı uzaktaki Büyük Macellan Bulutu'nda süpernova patlamasıyla ortaya çıktığına inanılıyor.

Nobel Fizik Ödülü 2002'de Koşiba'nın yanı sıra ABD'den Raymond Davis Jr. ve Riccardo Giacconi'ye verilmişti.

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