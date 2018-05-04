Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilemiyor
Her yıl İsveç Akademisi tarafından dağıtılan Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl dağıtılmayacak.04 Mayıs 2018 Cuma 10:31
Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'nde cinsel saldırı skandalı nedeniyle gelen istifalar, ödülü de vurdu. İsveç Akademisi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü bu yıl erteleyip 2019'da açıklayacağını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nü İngiliz yazar Kazuo Ishiguro almıştı. İsveç'teki Nobel Komitesi, 2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Japon kökenli İngiliz yazar Kazuo Ishiguro'nın "Günden Kalanlar" isimli eserine vermişti.
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