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NKÜ Uygulama Oteli’nin yenilenmesine TRAKYAKA’dan destek

Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Namık Kemal Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Kampüsteki Eviniz’ projesinin imza protokolü gerçekleştirildi.

06 Eylül 2019 Cuma 12:19
NKÜ Uygulama Oteli’nin yenilenmesine TRAKYAKA’dan destek

Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Namık Kemal Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Kampüsteki Eviniz’ projesinin imza protokolü gerçekleştirildi.


Ajans merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, proje yürütücüsü öğretim üyeleri ve ajans uzmanları katıldı. Proje sözleşmesini Trakya Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin imzaladı.


Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı yerleşkesinde bulunan ve 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren Uygulama Oteli, konumu itibariyle çoğunlukla akademisyen ve öğrenci ağırlamakla birlikte, fiziki yapısı itibariyle 22 yıldır yeterli bakım ve onarımdan geçmediği için istenilen kalitede hizmet verememekteydi. Söz konusu proje aracılığıyla Uygulama Otelinin tefrişatının yenilenmesi planlanıyor. Ayrıca otel binasının iç mekanının Tekirdağ ilinin turistik ve kültürel değerlerini yansıtacak şekilde dekore edilmesi amaçlanıyor. Proje sonrasında otelin akademik personel ve öğretmenlere hizmet vermeye devam etmesinin yanı sıra artan hizmet kalitesi sayesinde daha geniş yelpazedeki turist kitlesinin konaklama ihtiyacını karşılaması da hedefleniyor.


Toplam bütçesi 933 bin 291 TL olan projenin 699 bin 968 TL’lik kısmı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hibe edilecek.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:19
  1. kültür

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