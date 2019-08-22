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N’Koudou Beşiktaş’la ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig’in 2.

22 Ağustos 2019 Perşembe 20:45
N’Koudou Beşiktaş’la ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında yarın akşam sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Yeni transfer Georges-Kevin N’Koudou da ilk antrenmanına çıktı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Yeni transfer Georges-Kevin N’Koudou ilk antrenmanına çıkarken, Domagoj Vida da takımla birlikte çalıştı. İdmana salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı.


Beşiktaş, yarın akşam saat 20.30’da Beşiktaş Park’ta Göztepe ile Süper Lig maçı oynayacak.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 20:45
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