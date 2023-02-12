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Gündem Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı
Gündem

Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 08:56:00 -
Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından Eylül Kılıç isimli kız çocuğunun sesi duyuldu.

Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Kılıç, depremin 146. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın, deprem gecesi teyzesinin evine misafirliğe geldiği, ailesine de "Yarın kar tatili var, burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

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