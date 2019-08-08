Niyazi Koluş'un yeni kitabı ''Aşk, Babam ve İran Halısı'' raflarda Farklı üslubuyla adından söz ettiren yazar ve oyuncu Niyaz Koluş bugüne kadar dört kitaba imza attı.

“Aşk,Babam ve İran Halısı “ yeni kitabı raflarda yerini aldı. Yazar bizi zaman zaman farklı diyarlara sürüklediği gibi bazen gerçeklerle yüzleştiriyor. İran ve yaşadığımız yerle mekik dokuyan ilginç betimlemelerle okuyucunun beğenisine sunuyor. Dünyada yaşayanlar belki de bilmediğimiz şeylerden ders çıkarma sanatıdır.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.