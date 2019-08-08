Niyazi Koluş'un yeni kitabı ''Aşk, Babam ve İran Halısı'' raflarda
Farklı üslubuyla adından söz ettiren yazar ve oyuncu Niyaz Koluş bugüne kadar dört kitaba imza attı.08 Ağustos 2019 Perşembe 20:40
“Aşk,Babam ve İran Halısı “ yeni kitabı raflarda yerini aldı. Yazar bizi zaman zaman farklı diyarlara sürüklediği gibi bazen gerçeklerle yüzleştiriyor. İran ve yaşadığımız yerle mekik dokuyan ilginç betimlemelerle okuyucunun beğenisine sunuyor.
Dünyada yaşayanlar belki de bilmediğimiz şeylerden ders çıkarma sanatıdır.”
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