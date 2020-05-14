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Aktüel

NİTSO üyelerine ücretsiz 100 bin maske dağıtacak

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:12:08 -
NİTSO üyelerine ücretsiz 100 bin maske dağıtacak

NİĞDE (AA) - Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO), üyelerine ücretsiz 100 bin maske dağıtacak.

NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı bu süreçte oda bütçesinden üyelerine ücretsiz 100 bin maske dağıtacaklarını belirtti.

Üyelerinin maskeye erişimde zorluk yaşadıklarına dair şikayetleri bulunduğunu aktaran Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu talep doğrultusunda maske dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz. Koronavirüs salgınının başından itibaren üyelerimizin yanında olduk. Üyelerimizin taleplerini ilgili kurumlara iletmeye, tüccar ve sanayiciye destek vermeye devam edeceğiz. Üyelerimiz, www.nitso.org.tr sitesine girerek, maske talep formu linkinden çalışan sayılarını belirterek başvurularını yapabilir. Daha sonra cep telefonlarına SMS ile bildirilecek randevu saatinde, son aya ait sigortalı hizmet dökümünü ibraz ederek maskelerini alabilecekler."

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