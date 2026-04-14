Nissan’dan elektrikli Juke hamlesi! İkon model üçüncü nesliyle sahneye çıktı

Nissan, kompakt crossover sınıfındaki simge modellerinden JUKE’u bu kez tamamen elektrikli kimliğiyle yeniden sahneye çıkardı. Nissan, Japonya’daki küresel genel merkezinde düzenlenen Vision etkinliğinde tamamen yeni, tam elektrikli JUKE’u tanıttı ve Avrupa’daki elektrifikasyon stratejisinde önemli bir adım attı. Nissan, Avrupa’daki elektrikli araç pazarı büyümeye devam ederken, pazardaki rekabetçi koşullarda müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için elektrikli araçlar konusundaki 15 yıllık deneyimini ve liderliğini kullanıyor ve bunun üzerine yeni ürünlerini geliştiriyor.

Çevik, kompakt ve tartışmasız şekilde Nissan’a ait olan bu ilk elektrikli Juke, elektrikli araç çağında da karakterini ve duygusunu koruyarak Avrupa’nın en ayırt edici kompakt crossover modellerinden birini yeniden yorumluyor. Bu model, Nissan’ın bugün her tür müşteri için elektrikli bir güç aktarma sistemi sunma yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

2010’daki ilk lansmanından bu yana JUKE, Avrupa’da 1,5 milyon kişi tarafından tercih edildi ve dikkat çekici, farklı tasarımı sayesinde kompakt crossover sınıfının görünümünü ve beklentilerini değiştirdi. Yeni JUKE bu karakteri korurken tamamen elektrikli bir güç aktarma sistemi sunarak Nissan’ın sıfır emisyonlu mobiliteye doğru yolculuğunu destekliyor.

Tam elektrifikasyona esnek bir geçiş yolu

Tam elektrikli JUKE, Avrupa’daki büyüyen elektrikli araç ürün gamına katılıyor. Bu ürün gamında yeni MICRA, üçüncü nesil LEAF, Ariya crossover ve Townstar hafif ticari araç (LCV) yer alırken, yakında yeni bir A-segment elektrikli araç da bu listeye eklenecek. JUKE EV, üçüncü nesil LEAF ile birlikte Vehicle-to-Grid teknolojisini sunarak elektrikli araçların daha geniş enerji ekosistemine entegrasyonunu destekleyecek.

Nissan, elektrikli araç serisini genişletirken, şarj gerektirmeyen ama elektrikli sürüş deneyimi sunan e-POWER seri hibrit teknolojisini de sunmaya devam ediyor. Nissan’ın hibrit modelleri, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun teknolojilere erişimini sağlamak için ürün gamının önemli bir parçası olmaya devam edecek.

Nissan AMIEO Başkanı Massimiliano Messina: “Avrupa, Nissan’ın elektrifikasyon stratejisinin merkezinde yer alıyor ve tamamen elektrikli bir geleceğe güçlü şekilde bağlıyız,” dedi. “Hızla genişleyen EV ürün gamımızla, bölgedeki güçlü tasarım, mühendislik ve üretim altyapımız sayesinde her segmente daha fazla seçenek ve yenilik getiriyoruz. Bu yeni nesil araçlar birlikte, sıfır emisyonlu mobiliteye geçişimizi hızlandıracak.”

Avrupa’dan yükselen elektrifikasyon gücü

Tamamen yeni, tam elektrikli JUKE, Nissan’ın Birleşik Krallık’taki Sunderland fabrikasında üretilecek ve bu tesisin şirketin küresel elektrikli araç stratejisindeki merkezi rolünü daha da güçlendirecek. Halihazırda LEAF’e ev sahipliği yapan ve JUKE’un ön seri üretiminin önümüzdeki haftalarda başlayacağı Sunderland Fabrikası, Nissan’ın Avrupa’daki elektrikli üretim yapısının temel taşı olmaya devam ediyor.

Bu taahhüt, Birleşik Krallık, İspanya ve Almanya’daki tasarım, mühendislik ve geliştirme ağını içeren Nissan’ın daha geniş bölgesel kapasitesiyle destekleniyor. Bu operasyonlarla birlikte Nissan’ın Avrupa’ya hem üretim hem de inovasyon merkezi olarak yaptığı uzun vadeli yatırım ortaya konuyor ve şirket Avrupa’da Avrupalı müşteriler için araç tasarlamaya, mühendislik yapmaya ve üretmeye devam ediyor.

Nissan AMIEO Ürün, Marka ve Pazarlama Stratejisi Bölge Başkan Yardımcısı Clíodhna Lyons, “JUKE her zaman cesur tasarımı ve geleneğe meydan okuma isteğini temsil etti. Bu üçüncü nesille birlikte bu ruhu elektrikli çağa taşıyoruz. İlk tamamen elektrikli JUKE olarak, elektrikli ürün gamımız genelinde seçenekleri genişletirken yeni müşterilere ulaşmamıza yardımcı olacak,” dedi.

Nissan Vision Etkinliği’nde tanıtıldı

Üçüncü nesil JUKE, Japonya’daki Nissan Vision Etkinliği’nde dünya prömiyerini yaptı. Şirket bu etkinlikte küresel medya, paydaşlar ve çalışanlara uzun vadeli yönünü, ürün yol haritasını ve teknoloji yeniliklerini tanıttı. Yeni JUKE, 2027 baharından itibaren satışa sunulacak.