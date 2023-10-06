Nissan’dan ekim ayına özel faizsiz kampanya

Nissan’ın C-SUV segmentinin ikonik Qashqai modeline ekim ayında sahip olmak artık daha kolay. Qashqai’nin hafif hibrit Designpack versiyonu ekim ayı kampanyasında 125 bin TL ekstra fiyat avantajı ve bireysel müşterilere özel 125 bin TL 12 ay faizsiz kredi imkânı bir arada sunuluyor. Nissan Qashqai’nin diğer hafif hibrit versiyonları ise ya 125 bin TL fiyat desteği ya da 75 bin TL destek ve 125 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleri ile kampanyadaki yerini alıyor.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında bireysel müşteriler için 125 bin TL fiyat desteği ya da 75 bin TL destek ve 125 bin TL 12 ay faizsiz kredi seçenekleri bir arada sunuluyor.

Nissan Juke’ta ister 100 bin TL fiyat desteği veya 12 ay yüzde 0 faiz imkanı

B-SUV sınıfının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke, ekim kampanyası kapsamında, 100 bin TL fiyat desteği veya 50 bin TL fiyat desteği ve 125 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı ile kampanyadaki yerini alıyor. Nissan Juke ayrıca mühendislere özel 30 bin TL nakit alım desteği ile de fark oluşturuyor.

Küçük Filo programı ile vergi levhasına sahip müşterilere de perakende kampanyasına ek olarak yüzde 1.5 indirim uygulanıyor.

Nissan Türkiye’nin özel kampanyaları Ekim ayında sınırlı süre için geçerli olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO