Nissan Türkiye’den dört üst düzey atama

Nissan Türkiye CFO Yardımcısı olarak görev alan Evren Fırat Doğan Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika ülkeleri CFO görevine, Nissan Mısır Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Direktörü olarak görev alan Orhan Seyman, Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika ülkeleri Pazarlama Müdürü görevine, Nissan Türkiye Bayi Geliştirme Müdür Yardımcısı olarak görev alan Olcay Duru, Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika ülkeleri Bayi Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Müdürü görevine ve Nissan Türkiye Pazarlama Müdürü olarak görev alan Murat Bozfakıoğlu, Nissan AMIO Bölgesi Ürün Pazarlama Müdürü görevine atandı.