Nissan Türkiye’de üst düzey atama!

Nissan Türkiye’de uzun yıllardır farklı sorumluluklar üstlenen Yiğit Boztürk, şirketteki kariyerinde yeni bir göreve atandı. Satış sorumluluklarının yanı sıra Satış Sonrası alanlarında da uzmanlığı bulunan Boztürk, 15 yılı aşkın sektör tecrübesiyle otomotiv sektörünün pek çok alanında görev aldı. Güçlü sektör bilgisi ve liderlik deneyimiyle Nissan Türkiye’nin satış operasyonlarına ve stratejik büyümesine katkı sağlamaya devam edecek.

Nissan Türkiye Satış Departmanı’nın yönetimsel süreçlerinden de sorumlu olmaya devam edecek olan Boztürk, Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem’e raporlayacak.

Atama ile ilgili olarak Boztürk: “Uzun yıllardır parçası olmaktan gurur duyduğum Nissan Türkiye’de bu göreve atanmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Güçlü bayi ağımız, deneyimli ekiplerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla markamızı daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte Nissan Türkiye’nin başarısına katkı sağlamayı sürdüreceğimize inanıyorum”dedi.

Makine Mühendisi olan Yiğit Boztürk, Southern Polytechnic State University’de yine bu alanda yüksek lisans derecesini tamamladı. Boztürk, evli ve bir çocuk babasıdır.