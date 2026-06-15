Nissan Türkiye, Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Osman Kurt’u atadı!

Nissan Türkiye, iletişim sektörünün deneyimli isimlerinden Osman Kurt’u Kurumsal İletişim Direktörü olarak atadığını duyurdu.

Kurumsal iletişim, itibar yönetimi, lider iletişimi ve kriz iletişimi alanlarında 18 yılı aşkın deneyime sahip olan Osman Kurt, yeni görevinde Nissan Türkiye’nin kurumsal iletişim stratejisi ve uygulanmasından sorumlu olacak. Kurt, markanın kurumsal itibarının güçlendirilmesi, paydaş iletişiminin yönetilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyen iletişim çalışmalarına liderlik edecek.

Osman Kurt, kariyeri boyunca uluslararası iletişim ajansları, önde gelen şirketler ve medya kuruluşlarında önemli görevler üstlendi. Uzun yıllar süren otomotiv gazeteciliği deneyiminin yanı sıra, ajans tarafında da sektörün öncü markalarına iletişim danışmanlığı verdi. Nissan Türkiye’ye katılmadan önce Sabancı Holding’de Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapan Osman Kurt; Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Grup Başkanlıkları düzeyinde lider iletişim süreçlerini yürüttü. Ayrıca, Sabancı Topluluğu’nun 100. Yıl vizyonu kapsamındaki stratejik iletişim projelerinin yönetici ekibinde yer aldı.

Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde başlayan Osman Kurt, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Fransa’daki Nice Sophia Antipolis Üniversitesi bünyesindeki IAE de Nice’te Pazarlama alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kurt, yüksek lisans eğitimi sırasında Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından tarafından verilen prestijli Eyfel Bursu’na (La bourse France Excellence Eiffel) layık görülmüştü.

Türkçe’nin yanı sıra ileri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Osman Kurt, kariyeri boyunca kurumsal itibarın geliştirilmesi, üst düzey yönetici iletişimi, kriz iletişimi ve yüksek etkili iletişim projelerinin hayata geçirilmesi konularında uzmanlaştı.