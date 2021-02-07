Nissan Qashqai 2021’e lider başladı

Nissan Qashqai 2021’de SUV gövde tipinin en çok satıldığı C-SUV segmentinin lideriliğini kaptırmadı. 2021 hedeflerine iyi başladıklarını belirten, Ocak ayı SUV liderliği ile ilgili mutlu olduklarını dile getiren Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, Nissan Qashqai’nin uzun yıllardır oluşturduğu imajın çok güçlü ve prestijli olduğunu, Türkiye’de tercih edilmeye devam edeceğini söyledi. Doğueri, “Nissan Qashqai’nin yeri hepimiz için ayrı, Ocak ayına güçlü bir şekilde başladık. Yeni Nissan Juke lansmanımızın yanı sıra Nissan Qashqai satışlarımız hedeflerimiz doğrultusunda seyrediyor. Bizi tercih eden müşterilerimize ve bu başarıda emeği geçen Nissan ailemize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.