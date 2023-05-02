NIssan ArIya Green NCAP’ten Tam Not Aldı

Testler standart yol sürüşü için -1 derece soğuk havada gerçekleştirilirken Ariya’nın tüketimi yaklaşık 24 kWh/100 km olarak gözlemlendi. Bu seviyede Green NCAP tarafından kullanılabilir batarya kapsitesi 89.6 kWh olarak ölçülen Nissan Ariya resmi olarak tüketiciye sunulan rakamlardan daha iyi bir performans ortaya koydu. Green NCAP raporunda yer alan bir diğer önemli ayrıntı ise 11 kW güç ile sarj edilen Ariya’nın sarj olurken tükettiği elektriğin toplam verimliliğinin yüzde 91.6 olarak kaydedilmesi. Green NCAP raporda bu veri için “Green NCAP tarafından şimdiye kadar ölçülen en yüksek değer” notunu düştü. Nissan AMIEO Bölgesi Ürün Stratejisi ve Fiyatlandırma Bölge Başkan Yardımcısı Arnaud Charpentier konu ile ilgili “Nissan olarak 2030 hedefimizde belirttiğimiz gibi sürdürülebilirlik ve elektriklendirme yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Green NCAP’in Ariya’yı bu ekolojik devrimin öncüsü olarak konumlandırmasından son derece memnunuz, bu başarıda emeği olan herkesle gurur duyuyoruz” dedi.