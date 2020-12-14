Nissan araçları uzatılmış garantiyle güvende

Kullanıcılar 849 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla Nissan araçlarının garantisini uzatabiliyor ve böylece araçlarının değerini artırıyor. Nissan Uzatılmış Garanti sayesinde kullanıcılar hem araçlarının tüm bakımlarını Nissan yetkili servislerinde yaptırıyor hem de uzayan garanti süresiyle araçlarının değerlerinin artmasını sağlıyor. Nissan Kalite Güvencesi ile işçilik ya da malzeme hatası sonucu üretim kaynaklı problemlerin ücretsiz onarımını garanti ediyor.