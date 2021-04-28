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Yemek Tarifleri Nişastasız sütlaç nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Nişastasız sütlaç nasıl yapılır?

Tam ölçülü sütlaç tarifi | İftarın ardından leziz bir tatlı yemek isteyenler, anne usulü nişastasız sütlacın nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, tam ölçülü sütlaç nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 18:15:00 -
Nişastasız sütlaç nasıl yapılır?

Uzmanlar iftardan iki saat sonra meyve ya da sütlü tatlı tüketilebileceğini belirtiyor. Bu sebeple pek çok kişi hafif bir tatlı tarifi arıyor. Sizde leziz bir tatlı hazırlamak istiyorsanız; bu leziz sütlaç tarifini deneyebilirsiniz.

Nişastasız sütlaç tarifi

Malzemeler:

  • 3 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • Toz tarçın

Nişastasız sütlaç nasıl yapılır?

Nişasta kullanmadan leziz bir sütlaç hazırlayabilirsiniz.

Öncelikle pirinci ayıklayıp sudan geçirin.

Bir tencereye pirinç ve suyu alıp kaynamaya bırakın.

Pirinçler yumuşayınca sütü ve şekeri ilave edip karıştırın.

Nişasta olmadığı için sütlaç uzun sürede kıvam alacaktır.

Arzu ederseniz bu aşamada portakal kabuğu ve vanilin ekleyebilirsiniz.

Kıvam alan sütlacı kaselere bölüştürün.

Tatlınız oda sıcaklığına gelince buzdolabında 2-3 saat dinlendirip servis edebilirsiniz.

Servis aşamasında tatlıyı tarçınla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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