Nişanyan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Bu kadar akılsız olmaları mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Vatan Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşmasını yorumlayan Sevan Nişanyan, '6'lı masanın partnerlerine danışılmadan bir 7'li koalisyon kurmanın ne gereği vardı. Bu budalalıkla açıklanamayacak bir hadise, bir operasyondur bu.' diyerek tepki gösterdi.

Nişanyan'ın açıklaması şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ meselesini deşeyim mi? sizin için iki seçim arasında Kemal Kılıçdaroğlu çok değişik bir davranış sergiledi. Ümit Özdağ diye bir fenomen var Türk siyasetinde, gençler arasında az da olsa ilgi gören toplam yüzde 1 oyu var belki. CHP birtakım hesaplar nedeniyle Ümit Özdağ arasında bir görüşmeye ihtiyaç duydu. Ümit Özdağ ile görüşmeyi neden göstere göstere yaptılar. Bu görüşmenin sonunda birçok anlaşma imzalandığını ona bakanlık verileceğini ve koalisyon kurulduğunu açıklama gereği duydular. Bundan nasıl bir fayda umdular. 6'lı masanın partnerlerine danışılmadan bir 7'li koalisyon kurmanın ne gereği vardı. Bu budalalıkla açıklanamayacak bir hadise, bir operasyondur bu. Bunun tek bir nedeni var Kürt oyları azaltmak istersen böyle bir şey yaparsın. Bir marjinal partiyi göstere göstere ortak yaparsan bunun tek bir anlamı vardır. Kürtler bize oy vermesin demektir. Bunun yegane açıklaması tarife sığmayacak ölçüde budala insanlar olabilir bu partinin başında. Ben buna inanmıyorum. Bu kadar akılsız olmaları mümkün değil, ben buna inanmıyorum.