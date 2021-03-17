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Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak

Nişantaşı Üniversitesi 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak belirtilen bölümlerine Profesör, Doçent, Dr. Öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 17:01:00 -
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ki ilana ilana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Kadrolara başvuracak  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  adayları 17.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün zarfında müracaatlarını Nişantaşı  Üniversitesi  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığına,  şahsen  veya  posta  ile yapmaları gerekmektedir.

Kadro detayları www.nisantasi.edu.tr adresinde bulunmaktadır.

Adres : Nişantaşı Üniversitesi

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak Maslak 1453 No:1Y 34481742- Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10

E-posta adresi : [email protected]

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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