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Aktüel Nisa bebeğin durumu nasıl? Nisa bebek beyin ölümü gerçekleşti mi?
Aktüel

Nisa bebeğin durumu nasıl? Nisa bebek beyin ölümü gerçekleşti mi?

Pendik'te annesi tarafından terkedildikten sonra bulunan Mihriban Nisa bebeğin hastanede tedavisi devam ediyor. Minik bebeğin beyin ölümü gerçekleştiği yönündeki iddialara ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, Nisa bebek nasıl oldu iyileşti mi?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 05:22:00 -
Nisa bebeğin durumu nasıl? Nisa bebek beyin ölümü gerçekleşti mi?

İstanbul Pendik'te boş bir arsada bulunan ve Mihriban Nisa ismi verilen küçük bebeğin hastanede tedavisi sürüyor. Milyonlar minik bebeğin sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Nisa bebeğin durumu nasıl? Nisa bebek beyin ölümü gerçekleşti mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" paylaşımında bulundu.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada ise, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir" denildi.

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