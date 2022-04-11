Nisa bebeğin annesi Ebru S. tutuklandı mı? Nisa Mihriban bebeğin annesine ne kadar ceza verildi?

Son dakika haberi: Türkiye günlerdir, annesi tarafından terk edilen 3 aylık Nisa Mihriban bebekten gelecek iyi haberi beklerken, Nisa bebeğin annesi hakkında istenen cezayı da merak ediyordu.

Nisa Bebeğin annesi Ebru S.'nin cezası ne kadar oldu?

İstanbul’da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın ‘terk edilmiş bebek’ vakasında bularak süt annelik yaptığı ve kendi kızının adını verdiği Nisa bebeğin annesi Ebru S. Gözaltına alındı. Bebeğini terk eden annenin emniyetteki işlemleri devam ederken Nisa Mihriban bebekten kötü haber geldi. Yoğun bakıma alınan bebeğin sağlık durumunun iyiye gitmediği ve beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü.

Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor” dedi. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerine yer verdi.