Nipah virüsü(NİV) nedir, bulaşıcı mı?

Nipah virüsü nedir, bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Nipah virüsü belirtileri nelerdir, nerede görüldü?

Nipah virüsü nedir?

Wuhan'daki yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken, Bangkok'taki Thai Kızılhaçı Gelişen Bulaşıcı Hastalık-Sağlık Bilimleri Merkezini yöneten Taylandlı virolog Supaporn Wacharapluesadee, son 10 yıldır ise hayvanlardan insanlara sıçrayabilen hastalıkları tespit etmek ve durdurmak için dünya çapındaki Predict projesinde yer alıyor. Bu proje kapsamında Wacharapluesadee şimdiden bir sonraki salgının Nipah olabileceğini açıkladı. Binlerce yarasayı incelediği kariyeri boyunca, Wacharapluesadee ve meslektaşları birçok yeni koronavirüs türü keşfetti.

Güneydoğu Asya'da tespit edilen ve meyve yarasalarının doğal kaynağı olduğu Nipah virüsünün (NiV) gelecek yıllarda yeni bir salgını başlatabilme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan hastalığın aşısı bulunmuyor. Nipah virüsünün tedavisi yok ve yüksek ölüm oranına neden oluyor. Şu anda dünyada yaklaşık 700 insanın Nipah virüse yakalandığı tahmin ediliyor.

Nipah virüsü bulaşıcı mı?

NTV'nin haberine göre, Nipah virüsünün bu kadar önemli ve endişe uyandırıcı olmasının birkaç nedeni bulunuyor. Hastalığın uzun kuluçka süresi (45 gün), enfekte bir kişinin hasta olduğunu fark etmeden onu yayması için bolca fırsat olduğu anlamına geliyor. İkincisi, farklı türdeki hayvanları enfekte ediyor ve bu da hastalığın yayılma olasılığını artırıyor. Ayrıca doğrudan temas yoluyla ya da kontamine yiyecek tüketilerek hastalık bulaşabiliyor.

Nipah virüsü salgını 100'den fazla kişiyi öldürdü. Araştırmacılar, orman yangınlarının ve yerel kuraklığın yarasaları doğal ortamlarından çıkardığı ve onları meyve ağaçlarına ve domuzlarla aynı çiftliklerde yetişen ağaçlara doğru yönlendirdiği sonucuna vardı. Stres altındaki yarasaların ise daha fazla virüs yaydığı görüldü. Yer değiştirmeye zorlanma ve normalde etkileşime girmeyecekleri bir türle yakın temas halinde olma durumu, virüsün yaralardan domuzlara ve daha sonra çiftçilere sıçramasına izin verdi.