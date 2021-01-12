  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Nipah virüsü(NİV) nedir, bulaşıcı mı?
Yaşam

Nipah virüsü(NİV) nedir, bulaşıcı mı?

DSÖ listesinde ilk onda olan Nipah virüsü (NİV) nedir, bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Nipah virüsü belirtileri neler, nerede görüldü?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 16:35:00 -
Nipah virüsü(NİV) nedir, bulaşıcı mı?

Nipah virüsü nedir, bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Nipah virüsü belirtileri nelerdir, nerede görüldü?

Nipah virüsü nedir?

Wuhan'daki yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken, Bangkok'taki Thai Kızılhaçı Gelişen Bulaşıcı Hastalık-Sağlık Bilimleri Merkezini yöneten Taylandlı virolog Supaporn Wacharapluesadee, son 10 yıldır ise hayvanlardan insanlara sıçrayabilen hastalıkları tespit etmek ve durdurmak için dünya çapındaki Predict projesinde yer alıyor. Bu proje kapsamında Wacharapluesadee şimdiden bir sonraki salgının Nipah olabileceğini açıkladı. Binlerce yarasayı incelediği kariyeri boyunca, Wacharapluesadee ve meslektaşları birçok yeni koronavirüs türü keşfetti.

Güneydoğu Asya'da tespit edilen ve meyve yarasalarının doğal kaynağı olduğu Nipah virüsünün (NiV) gelecek yıllarda yeni bir salgını başlatabilme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan hastalığın aşısı bulunmuyor. Nipah virüsünün tedavisi yok ve yüksek ölüm oranına neden oluyor. Şu anda dünyada yaklaşık 700 insanın Nipah virüse yakalandığı tahmin ediliyor.

Nipah virüsü bulaşıcı mı?

NTV'nin haberine göre, Nipah virüsünün bu kadar önemli ve endişe uyandırıcı olmasının birkaç nedeni bulunuyor. Hastalığın uzun kuluçka süresi (45 gün), enfekte bir kişinin hasta olduğunu fark etmeden onu yayması için bolca fırsat olduğu anlamına geliyor. İkincisi, farklı türdeki hayvanları enfekte ediyor ve bu da hastalığın yayılma olasılığını artırıyor. Ayrıca doğrudan temas yoluyla ya da kontamine yiyecek tüketilerek hastalık bulaşabiliyor.

Nipah virüsü salgını 100'den fazla kişiyi öldürdü. Araştırmacılar, orman yangınlarının ve yerel kuraklığın yarasaları doğal ortamlarından çıkardığı ve onları meyve ağaçlarına ve domuzlarla aynı çiftliklerde yetişen ağaçlara doğru yönlendirdiği sonucuna vardı. Stres altındaki yarasaların ise daha fazla virüs yaydığı görüldü. Yer değiştirmeye zorlanma ve normalde etkileşime girmeyecekleri bir türle yakın temas halinde olma durumu, virüsün yaralardan domuzlara ve daha sonra çiftçilere sıçramasına izin verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı
Dünya

ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardığı Küba'yı yeniden list..
ABD'de kritik göreve bir Türk getiriliyor!
Dünya

ABD'de kritik göreve bir Türk getiriliyor!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın en yakınındaki isim bir..
Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma isteniyor
Dünya

Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma isteniyor

Mali'deki sivil toplum kuruluşları (STK), 3 Ocak'ta Fransız Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin düzenlediği ve çok sayıda sivilin katledild..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay