0553 313 94 23

Nilüfer Belediyespor kadrolarına güç katıyor

Yeni sezonda voleybol ve hentbolda başarı hedefleyen Nilüfer Belediyespor, yaptığı iç ve dış transferlerle kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:22
Nilüfer Belediyespor kadrolarına güç katıyor

Yeni sezonda voleybol ve hentbolda başarı hedefleyen Nilüfer Belediyespor, yaptığı iç ve dış transferlerle kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, hentbol ve voleybolda yeni sözleşmeler imzaladı. Nilüfer Belediyespor voleybolda iç transferde Resmiye Çakmak ile yeni sezon için sözleşme tazeledi. Geçen yıl da Nilüfer ekibinde ter döken Resmiye Çakmak libero mevkiinde görev yapıyor. Mavi yeşil beyazlı ekip dış transferde de smaçör Hümay Topaloğlu’nu kadrosuna kattı. Daha önce Fenerbahçe, Yeşilyurt ve Beşiktaş’ta forma giyen Hümay Topaloğlu, yeni sezonda kendisini Nilüfer Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza attı.


Nilüfer Belediyespor hentbolda da yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Nilüfer ekibi iç transferde Emre Gümüştaşile sözleşme yenilerken, Göztepe’den oyun kurucu Enes Gümüşok’u da kadrosuna kattı. Nilüfer Belediyespor daha önce Adnan Tayfur, Durmuş Mutlu, Yasin Çalışkan, Ramazan Mutlu ve Hüseyin Bereket ile sözleşme imzalamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlik Tarım Zirvesinde Türkiye’yi temsil edecek
    1. Gençlik Tarım Zirvesinde Türkiye’yi..
    2. Ali Ravcı: “Olimpija Ljubljana güçlü..
    3. Köy içme suyu kaynağında bakım onarım..
    4. Gezginler, Bali’yi THY kalitesiyle..
    5. Balkonuna yuva yapan güvercinleri..
    6. Suriye konulu 13. Garantörler..
    7. Başkentte uyuşturucu operasyonu
    8. MHP'li Büyükataman'dan Yunanistan'a..
    9. Bu ilçede park ve tesisler 'güneşle'..
    10. Araç sahiplerine güzel haber! Benzin..
    11. Yeni Malatyaspor’da idari menajerliğe..
    12. Başkan Akın Turgululu esnafla buluştu
    13. Maltepe Belediyesinden üniversite..
    14. Göz torbası deyip geçmeyin
    15. Aksaray Valiliği’nden dolandırıcılık..
    16. Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu..
    17. Varlık barışında bir fırsat daha
    18. Türkiye Finans, Iğdır şubesini açtı
    19. Başkan Altay, Yaz Spor Okulu..
    20. Aksaray’da tarım şurası ortak akıl..
    21. Yıldız Melek Aksoylu: Vücutta biriken..
    22. Hayvan dostları Pamukkale’deki ’Pati..
    23. (Özel) Selin vurduğu köy hayalet..
    24. Aydın’dan ilk hac kafilesi uğurlandı
    25. Lüks araçlar kavşakta çarpıştı: 3..
    26. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    27. 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde..
    28. Başkan Soyer, 100 günü geride bıraktı
    29. UMİKK 2019 yılı 3’üncü olağan..
    30. Mardin’in kadın sahafı,..
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?