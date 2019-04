Nilüfer Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi

Nilüfer Belediye Meclisi, Nilüfer Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu’nu görüşmek için Nilüfer Barış Meclisi’nde toplandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, oturumu yönetmesi için yerini Meclis Başkan Vekili Feridun Uyruk’a devretti. 2018 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçilmeden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem konuşma yaptı.

Konuşmasında, “2018 yılına ait olan faaliyet raporunu görüşüyoruz ama sürdürülebilir bir Nilüfer’i tartışıyoruz burada” diyen Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediye eski Başkanı Mustafa Bozbey’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Erdem, “Sayın Mustafa Bozbey, Nilüfer’i 20 yıl yönetti ve bu günlere getirdi. Biz de onun izinden gitmek için bundan sonraki süreçte devam edeceğiz. Sizlerle beraber yine kentimizin, en iyi yaşanabilir ve lider bir kent olma özelliğini sürdürmek için çaba sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

Nilüfer’in, insanca yaşamın, demokrasinin, sosyal belediyeciliğin adresi olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ayrıca sürdürülebilir, yenilikçi yaklaşımlarıyla da, uluslararası düzeyde lider bir kent haline geldiğini söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin, 2018 yılında da yaşama geçirdiği çok sayıda proje ile öncülüğünü gözler önüne serdiğini ifade eden Başkan Erdem, “2018 yılında hayata geçirdiğimiz projelerle yine en çok konuşulan, takip edilen, örnek gösterilen ve bir çok kurumun kıyaslamalarına konu olan belediye olduk. Proje ve hizmetlerimiz, vatandaşlarımızı gülümsetmeyi sürdürdü. Özellikle dezavantajlı gruplara, çocuklara, kadınlara, engelli bireylere ve yaşlılara yönelik çalışmalarımıza hız verdik” dedi.

2018 yılında spordan eğitime, sanattan çevreye önemli her alanda yatırımların gerçekleştirildiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Sanatın her dalında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle binlerce kişiyi buluştururken, halkın her kesimine spor yaptıracak hizmetler sunduk. Çevrenin korunması ve spor adına önemli bir çalışma olan bisiklet yollarımız 2018 yılında 156 kilometreye ulaştı ki, bir çok büyükşehirde bile bu kadar uzunlukta bisiklet yolu yok” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin, hayata geçirilen projelerle sayısız ödüle değer görüldüğüne dikkat çeken Erdem, bunların en önemlisinin de İnsani Gelişim Endeksi Raporu’na göre “Çok Yüksek İnsani Gelişme” grubunda Nilüfer Belediyesi’ne verilen beşincilik ödülü olduğunu söyledi. Erdem, “Türkiye genelinde bu alanda beşincilik ödülünün Nilüfer Belediyesi’ne verilmesi, güzel işler yapıldığını da ortaya koyuyor. Nilüfer’in kuruluşundan bu yana geçen 32 yılda elde edilen başarılar, bu kentin tüm paydaşlarını kucaklayan yönetim anlayışı sayesinde oldu. İnanıyorum ki, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de bu Meclis’te alınan kararlarla Nilüferlileri gülümsetmeye, bu kentte yaşayan tüm insanları, tüm canlıları mutlu etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni nesil Nilüfer’i hep birlikte geleceğe taşıyacağız” diyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konuşmasına şöyle devam etti: “Nilüfer’i Türkiye’de yine ilk sıralara yerleştirecek hizmetlerimizi sizlerle birlikte yaşama geçireceğiz. Nilüfer’de açtığımız bu yeni sayfada, yepyeni başarılar için tüm Meclis üyesi arkadaşlarımızın canla başla çalışacağını da biliyorum. Yeni dönemde, Nilüfer’i çok daha büyük başarılara taşımayı diliyorum.”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin kurucu başkanı Ziya Güney’e, daha sonra görev alan Faruk Baykal’a ve Mustafa Bozbey’e, geçmiş dönem Meclis üyelerine, Nilüfer Belediyesi çalışanlarına, geçmiş dönem ve şimdiki tüm muhtarlara teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Grup Sözcüleri de söz alarak eleştiri, düşünce ve değerlendirmelerini dile getirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bütçe eleştirilerine yanıt veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Öngörülemeyen değerlerin olduğu zamanlar olabiliyor. Siz, o yıl için bütçenizi yapıyorsunuz, alacağınız bedeller belli oluyor ancak hükümetimiz aldığı bir kararla ‘Sanayi bölgelerindeki emlak vergi gelirlerini muaf tutulmuştur’ diyor. Bunun Nilüfer Belediyesi’ne mal oluşu 30 milyon lira. Keşke hükümetimiz bu konudaki değerlendirmeyi yaparken bir de belediyelere ek bütçe koysaydı. Öngörülemeyen diğer bir şey de, Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesi. Umudumuz, bu krizin bir an önce aşılması ve piyasaların tekrar normal düzeye gelmesi” dedi.

Belediyelerin zor durumda olduğunu dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Dolayısıyla hızlı bir fren yapılması lazım. Biz de buna göre yeniden bir değerlendirme yapıyoruz. Yatırım ve faaliyetlerimizle ilgili yeniden şapkamızı önümüze koyup, düşünmek zorundayız. Türkiye zor durumda. Ülke olarak, bireyler olarak topyekun bunu aşmamız gerekiyor. Bu bir hükümet, iktidar meselesi değil, toplumsal bir mesele” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Meclisi Başkan Vekili Feridun Uyruk, 2018 yılı Faaliyet Raporu’nu oylamaya sundu. Yapılan oylamada Nilüfer Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.