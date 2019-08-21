NİLSEM’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi’nde yeni dönem eğitimleri için kayıtlar 2 Eylül’de başlıyor. NİLSEM’de bu yıl 16 ayrı branşta eğitimler verilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin, 2012 yılında Rotary 2440. Bölge Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirdiği Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi’nde (NİLSEM) yeni dönem için kayıtlar başlıyor. Rölyef, ipek koza, gümüş kazaz, takı, el nakışı ve ahşap boyama gibi 16 ayrı branşta eğitimlerin verileceği yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı.

Nilüfer Belediyesi’nin Fethiye Mahallesi ve Üçevler Mahallesi’ndeki kurs merkezleri ile Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki Eğitim ve Sanat Merkezi’nde düzenleyeceği eğitimlere bu yıl da ilginin yoğun olması bekleniyor. Kurslara şimdiye kadar Nilüfer’in merkez ve kırsal mahallelerinden 19 bini aşkın kursiyer katılarak eğitim aldı. Ayrıca geçen yıl NİLSEM ile NİLSEM Eğitim, Kültür, Destekleme ve Geliştirme Derneği (NİLSEMDER) iş birliğiyle resmen faaliyete giren iktisadi işletme ile kadınlar, ürettikleri ürünleri internet üzerinden faturalı olarak satmaya başladı.

NİLSEM kurslarına ilginin giderek arttığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “NİLSEM, üretimin, emeğin ve sivil toplum-yerel yönetim iş birliğinin güzel bir örneği. Sadece 2018-2019 eğitim döneminde 4 bin 248 kursiyer eğitimlere katıldı. Bu eğitimlerle kadınların, eğitim ve üretimle sosyal yaşamın içinde olmalarına imkan tanıyoruz, bütçelerine katkı sağlamalarına destek oluyoruz. Bizi mutlu eden bir ayrıntı da bu kurslara, 16 yaşından 80 yaşına kadar farklı yaş gruplarından kursiyerlerin katılmış olması” dedi.