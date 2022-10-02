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Dünya Nikos Anastasiadis haddini aştı! Türkiye ile ilgili skandal ifadeler
Dünya

Nikos Anastasiadis haddini aştı! Türkiye ile ilgili skandal ifadeler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 62. yıldönümünde Lefkoşa'da dün düzenlenen askeri törende konuşan Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 13:37:00 -
Nikos Anastasiadis haddini aştı! Türkiye ile ilgili skandal ifadeler

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde hızla artan gerilime ABD'nin de dahil olmasıyla bölgede tansiyon yükseliyor. ABD'nin geçen ay Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırması da Türkiye-ABD hattında krize yol açmış, Türkiye kararı şiddetle kınadığını duyurmuştu.

Türkiye'ye yönelik skandal suçlama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 62. yıldönümünde Lefkoşa'da dün düzenlenen askeri törende gündemin ilk sırasında yine Türkiye vardı. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını öne sürdü.

"Kurduğumuz stratejik ittifaklar bizi koruyor"

Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Güney Kıbrıs'ı bir kalkan gibi kuşattığını söyleyen Anastasiadis, "Komşu ülkeler ve diğer AB ülkelerinin yanı sıra Türk hükümetinin yeni söylemleriyle ilgili endişelerimizi anlayan ve paylaşan diğer güçlerle kurduğumuz stratejik ittifaklar bizi koruyor" yorumunda bulundu.

"Türkiye'nin bizi çatışmaya sürüklemesine izin vermeyeceğiz"

Güney Kıbrıs ordusunu güçlendirmeye devam edeceklerini kaydeden Anastasiadis, "Türkiye'nin bizi çatışmaya sürüklemesine izin vermeyeceğiz" dedi. Güney Kıbrıs lideri, Türkiye'ye karşı askeri ve siyasi önlemler aldıklarını kaydederek "Oturup beklemeyeceğimiz konusunda kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

 

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