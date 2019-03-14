Nikola Kalinic öğrencilerle buluştu Fenerbahçe Beko oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Fenerbahçe Beko oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Fenerbahçe Beko’nun başarılı oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi’ne ziyarette bulundu. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Nikola Kalinic’in yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte Fenerbahçe Beko Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır da yer aldı. Sırp basketbolcu öğrencilerin sorularını cevaplarken, söyleşide eğlenceli anlar da yaşandı. Keyifli etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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