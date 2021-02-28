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Dünya Nikol Paşinyan'dan destekçilerine toplanma çağrısı
Dünya

Nikol Paşinyan'dan destekçilerine toplanma çağrısı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, askeri darbe girişimine karşı destekçilerine toplanma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 19:10:00 -
Nikol Paşinyan'dan destekçilerine toplanma çağrısı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat’ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etti. Paşinyan, 1 Mart akşamı 18.30'da hükümet binası önünde büyük bir miting düzenleyeceğini söyleyerek tüm destekçilerini mitinge davet etti. Nikol Paşinyan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ı da darbecilerle birlikte hareket etmekle suçladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisine ve hükümete karşı ordunun darbe girişiminde bulunmasının ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalayarak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a göndermişti. Sarkisyan’ın gönderdiği kararnameyi reddetmesi üzerine Paşinyan, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması talebini tekrarladığını açıklamıştı.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da ordu, yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş; Ermeni halkını, Cumhuriyet Meydanı’na davet etmişti.

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