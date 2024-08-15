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Gündem Nike’nız batsın! Nerede kaldı sizin yerliliğiniz
Gündem

Nike’nız batsın! Nerede kaldı sizin yerliliğiniz

Yeniakit Publisher
2024-08-15 20:28:00 - 2024-08-15 20:29:26
Nike’nız batsın! Nerede kaldı sizin yerliliğiniz

Türkiye’ye ayar çekmeye kalkışan siyonist sevici ABD'li Instagram’ın peşinden koşanlar şimdi de Nike’ın kuyruğunu tuttu. Yeni gümrük vergisi üzerinde aklınca algı operasyonu çekmeye kalkışan CHP yandaşı Odatv, Nike'ın aldığı kararın ardından "Türkiye'den kendi kendine ambargo" haberiyle Amerikan mandacılığına oynadı.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye, kamuoyunda "Temu Vergisi" diye bilinen yeni gümrük vergisini devreye aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Amacımız, üreten kesime olumsuz pazar kaybı yaratmamak. Yılın ikinci yarısı için ihracatçılara ilave bütçe desteği talebinde bulunduk. Küresel talep hızlandıkça ihracatçıların siparişleri artacak. Bütün amacımız, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önlemek." ifadeleriyle açıkladığı düzenleme sonrası tutuşan ABD merkezli spor giyim mar­kası Nike'dan ilk hamle geldi.

Amerikalı Nike geçen hafta Türkiye’de online satışları askıya aldığını duyurup, gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin ka­rarda etkili olduğu ve bu deği­şikliklerin alışveriş deneyimi­ne etkisinin incelendiğini bildirdi.

Instagram’ın peşinden koşanlar şimdi de Nike’ın kuyruğunu tuttu

Türkiye’ye ayar çekmeye kalkışan siyonist sevici ABD'li Instagram’ın peşinden koşanlar şimdi de Nike’ın kuyruğunu tuttu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP yandaşı Odatv, Nike'ın aldığı kararın ardından "Türkiye'den kendi kendine ambargo" haberiyle Amerikan mandacılığına oynadı.

İşte o haber:

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