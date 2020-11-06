Nijerya'nın Enugu eyaletinde "gizemli hastalık" nedeniyle 57 kişi öldü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın güneyindeki Enugu eyaletinde 2 ayda "gizemli hastalık" nedeniyle 57 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Enugu Eyaleti Hastalık Gözetim ve Bildirim Sorumlusu Vincent Oshomi, yaptığı açıklamada, eyaletin Ette ve Umuopu bölgelerinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle eylülden bu yana 57 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin kan kusmadan önce ishal ve kasılma semptomları gösterdiğini belirten Oshomi, bu nedenle kolera ya da lassa ateşinden şüphelendiklerini söyledi.

Oshomi, eylülden bu yana gizemli hastalık nedeniyle Ette bölgesinde 37, komşusu Umuopu bölgesinde ise 20 kişinin öldüğünü belirtti.

Ölüm sebebinin henüz bilinmediğini aktaran Oshomi, "Enugu Eyaleti Sağlık Bakanlığı hastalık konusunda uyarıldı, teşhis ve tedavi için örnekler alındı." dedi.

Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık" yüzünden 30 kişi hayatını kaybetmişti.