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Nijeryalılar seçim sonuçlarını bekliyor

Nijerya’da halk, Cumartesi günü gerçekleştirilen devlet başkanı ve parlamento seçimlerinin sonuçlarını bekliyor.

26 Şubat 2019 Salı 13:30
Nijeryalılar seçim sonuçlarını bekliyor

Nijerya’da halk, Cumartesi günü gerçekleştirilen devlet başkanı ve parlamento seçimlerinin sonuçlarını bekliyor.


Nijerya’da halk, Cumartesi günü, devlet başkanı ve parlamento seçimlerinde oylarını kullandı. Halk, şimdi eyaletlerden gelecek sonuçları merakla bekliyor. Nijerya’daki 36 eyaletten 11’inde seçim sonuçları açıklanırken oyların sayılma işlemlerinin Çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor. Seçmen sayılarının fazla olduğu yerler ise henüz açıklanmadı.



Buhari önde gidiyor


Devlet Başkanlığında yeni bir dönem isteyen mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari 280 binden fazla oyla seçimi önde götürüyor. Halka, devlet başkanlığı sırasında kurduğu temeli inşa etmesi için zaman vermesi yönünde çağrıda bulunan Buhari, seçimlerden sonra seçim kampanyasında kendisi için çalışan genç ekibi çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Buhari kuzeydoğuda 2 olmak üzere 7 eyalette seçimi kazandı. Eski Başkan Yardımcısı Atiku Abubakar ise 4 güney eyaleti ve başkent Abuja’da seçimi kazandı.



Seçimlere itiraz


Abubakar’ın partisi, Cumartesi günkü oylamadan sonra sonuçların manipüle edildiğini iddia etti ancak iktidar partisi bu iddiayı reddetti.


Nijerya halkı şimdi, Buhari veya Abubakar’ın seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceklerini ya da sonuçlara itiraz edip etmeyeceklerini merak ediyor. Bazı gözlemciler seçim sürecinin genel olarak barışçıl olduğunu söylerken, kaza kurşunuyla vurulan 1 seçim görevlisi dahil en az 39 kişi hayatını kaybetti.


Nijerya’nın yaklaşık 190 milyon insanı barış için dua ettiklerini söylüyor. Nijerya’da 2015’te gerçekleştirilen seçimlerde görevdeki Devlet Başkanı Goodluck Jonathan’ın resmi sonuçları Buhari’ye duyurulmasından önce kabul etmesi halkı şaşırtmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:30
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