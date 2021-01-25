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Dünya Nijeryalı kabile bölgelerine düşen ABD İHA'sına el koydu!
Dünya

Nijeryalı kabile bölgelerine düşen ABD İHA'sına el koydu!

ABD'ye ait silahlı MQ-1 hava aracı, üzerindeki füze ile Nijer'e zorunlu iniş yaptı. İHA'ya bölgedeki kabilelerce el koyuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:48:34 - 2021-01-25 23:48:33
Nijeryalı kabile bölgelerine düşen ABD İHA'sına el koydu!

ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracı (İHA), üzerindeki füze ile Nijer'e zorunlu iniş yaptıktan sonra bölgedeki kabilelerce alıkonuldu. 

ABD Afrika Komutanlığı açıklama yaptı

Sosyal medyada, AGM-114 Hellfire füzesinin takılı olduğu MQ-1 tipi ABD İHA'sının üzerinde oturan Afrikalılara ilişkin görüntüler dolaşıma girince ABD Afrika Komutanlığı (AFRCIOM) konuya açıklık getirdi. AFRICOM sözcüsü Kelly Cahalan, "23 Ocak'ta ABD Afrika Komutanlığına bağılı uzaktan kumandalı bir MQ-1 hava aracı Nijer'in Agadez bölgesine acil iniş yaptı. Araç bölgedeki operasyonlara destek görevi icra ederken mekanik bir arıza ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

'Alıkonuldu mu?' sorusuna cevap vermekten kaçındı

İHA'nın arızasına ilişkin inceleme başlatıldığını belirten Cahalan, aracın füzesi ile birlikte teslim alınıp alınmadığına yanıt vermekten kaçındı. Cahalan, güvenlik nedeni ile aracın şu anda alınıp alınmadığını ifade edemeyeceğini belirtti.

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