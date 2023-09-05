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Spor Nijeryalı golcü Süper Lig yolunda
Spor

Nijeryalı golcü Süper Lig yolunda

Yeniakit Publisher
2023-09-05 20:59:00 -
Nijeryalı golcü Süper Lig yolunda

Serie A takımı Salernitana'nın 31 yaşındaki forveti Simy'e Süper Lig takımları yakın ilgi gösteriyor. Nijeryalı forvet, Azerbaycan ve Yunanistan'dan gelen teklifleri geri çevirerek Süper Lig'de oynamayı düşünüyor.

31 yaşındaki Salernitana forvetinin yeni hedefi Süper Lig olabilir. Ankaragücü ve Konyaspor gibi Süper Lig takımları, bu Nijeryalı forveti kadrolarına katmak için çalışmalara başladı.

Salernitana'nın 31 yaşındaki Nijeryalı forveti Simy'e Ankaragücü ve Konyaspor'un ilgisi var. Simy, Neftci Baku ve Paok'tan gelen teklifleri geri çevirdi. Transfer gerçekleşirse, maaşının bir bölümünü Salernitana üstlenecek. Kariyerinde 385 maçta forma giyen Nijeryalı forvet, 118 gol kaydederek Türkiye'de oynamaya istekli

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