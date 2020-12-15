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Aktüel Nijeryalı doktorlardan, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı için ayrı klinik deneme çağrısı
Aktüel

Nijeryalı doktorlardan, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı için ayrı klinik deneme çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:29:20 -
Nijeryalı doktorlardan, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı için ayrı klinik deneme çağrısı

ABUJA (AA) - Nijeryalı doktorlar, Pfizer/ BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı öncesi Afrika'ya özel klinik deneme yapılması çağrısı yaptı.

Nijerya Tabipler Birliği (NMA) Başkanı İnnocent Ujah, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijeryalı doktorların, Pfizer'in Kovid-19 aşının ülkede kullanılması için özel bir klinik denemeden daha geçmesi gerektiği konusunda ısrar ettiğini belirtti.

Nijeryalıların biyolojisi ve genetiğinin, diğer iklimlerdeki insanlardan farklı olduğu gerekçesiyle ayrı bir klinik araştırmanın önemli olduğunu savunan Ujah, "Aşının, Nijeryalılar üzerindeki etkisini ve güvenliğini uygun şekilde belgeleyebilmemiz için başka bir klinik araştırmaya tabi tutulmalı. ABD ve Avrupa'da yüzde 100 etkili olup olmaması önemli değil." görüşünü paylaştı.

Ujah, Nijeryalıların çoğu Kovid-19 güvenlik protokollerine uymadığını hatta bazılarının hastalığın olmadığına inandığını ifade etti.

Nijerya'da son verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı 73 bin 374'e, virüs kaynaklı can kaybı ise 1197'ye yükseldi.


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