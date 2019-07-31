Nijerya’dan madalyayla döndüler

ERZİNCAN (İHA) – Nijerya’da düzenlenen Lagos Uluslararası Badminton Turnuvasında Milli badmintoncular Neslihan Yiğit altın, Nazlıcan İnci&Bengisu Erçetin gümüş, Özge Bayrak gümüş ve Aliye Demirbağ bronz madalya kazandı.

Nijerya’nın Lagos kentinde düzenlenen Olimpiyat Kota Puan müsabakalarından Lagos Uluslar arası Badminton Turnuvası sona erdi. 145 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada Türkiye’yi Milli badmintoncular Emre Lale, Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin temsil etti.

Kıyasıya mücadele ile Türk finalinin yaşandığı turnuvada tek bayanlar kategorisinde ilk 3 derece de Türk Milli Takımının oldu.Olimpiyat sporcuları Neslihan Yiğit Şampiyon, Özge Bayrak ikinci, Aliye Demirbağ ise üçüncü oldu.

Çift bayanlar kategorisinde ise Hindistanlı rakipleri ile final mücadelesi veren Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin rakiplerine 2-1 mağlup olarak ikinci oldular.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, “Türk Badminton Milli Takımı ile gurur duyuyorum. Her müsabaka sonunda başarılarıyla hem badminton camiamızı hem de spor camiamızı mutlu ediyorlar. Tokyo Olimpiyatlarında kota alabilmek adına tüm gücüyle çalışan, emek veren olimpiyat sporcularımıza ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun” dedi.

Turnuvanın Milli Takım Antrenörlüğünü yapan Murad Sönmez ise, “Turnuva bizim sporcularımız için başarılı geçti. Sporcularımız aynı zaman da bu turnuvada yüksek puan alarak Olimpiyatlar için mücadele etmeye devam etmişlerdir." diye konuştu.