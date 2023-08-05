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Dünya Nijerya'dan kritik Nijer kararı
Dünya

Nijerya'dan kritik Nijer kararı

Yeniakit Publisher
2023-08-05 22:17:00 -
Nijerya'dan kritik Nijer kararı

Nijerya'da Senato, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun darbenin yaşandığı Nijer'e asker gönderme talebini reddetti.

Senato Başkanı Godswill Akpabio, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun Nijer'e askeri müdahale için destek isteğini değerlendirdiklerini ancak bu isteğin doğru bir adım olmadığını belirtti.

Senatonun Nijer'e askeri gönderilmesi talebini kabul etmediğini aktaran Akpabio, Nijer'deki siyasi çıkmazın askeri müdahale yerine siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Akpabio ayrıca Tinubu'dan Nijer ve Nijerya'nın yıllardır sahip olduğu "samimi ilişkiyi" koruyacak kalıcı çözümler bulmasını istedi.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı olan Tinubu, dün, Senatoya mektup yazarak Nijer'e askeri müdahale için destek istemişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

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