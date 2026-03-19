Gündem Nijerya'dan İngiltere'ye kritik güvenlik çağrısı: "Sahel kaynaklı terör tüm bölgeyi tehdit ediyor!"
Gündem

Nijerya'dan İngiltere'ye kritik güvenlik çağrısı: "Sahel kaynaklı terör tüm bölgeyi tehdit ediyor!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Nijerya'dan İngiltere'ye kritik güvenlik çağrısı: "Sahel kaynaklı terör tüm bölgeyi tehdit ediyor!"

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Batı Afrika’yı kan gölüne çeviren terör belasına karşı İngiltere’ye Windsor Kalesi’nin göbeğinde adeta bir ev ödevi verdi. Sahel bölgesinden yayılan terör dalgasının tüm bölgeyi esir aldığını belirten Tinubu, "Batı Afrika elden gidiyor, malınıza ve bölgedeki çıkarlarınıza sahip çıkacaksanız şimdi tam sırası" mesajını içeren tarihi bir çağrıda bulundu.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Batı Afrika'daki artan güvenlik tehditlerine dikkati çekerek, terörle mücadele ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla İngiltere ile daha güçlü işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'yi ziyaret eden Tinubu, Windsor Kalesi'nde onuruna verilen devlet yemeğinde konuştu.

Tinubu, özellikle Sahel bölgesi kaynaklı tehditlerin Batı Afrika'nın güvenliğini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

 

Batı Afrika'daki artan güvenlik tehditlerine dikkati çeken Tinubu, terörle mücadele ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla İngiltere ile daha güçlü işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Tinubu, "Batı Afrika bölgemiz, kökleri Sahel'e dayanan karmaşık terörizm sorunlarıyla karşı karşıya. Nijerya, bölgesel istikrarın korunmasında büyük bir sorumluluk taşıyor." ifadelerini kullandı.

 

Bu tehditlerle mücadelede uluslararası ortaklıkların önemini vurgulayan Tinubu, "Bu tehditlerle mücadelede İngiltere ile ortaklık büyük önem taşıyor." dedi.

İki ülke arasındaki tarihi ve kurumsal bağlara da değinen Tinubu, İngiltere'nin demokratik yönetişim alanındaki katkılarının küresel ölçekte etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

