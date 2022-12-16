Nijerya'daki yağışlar nedeniyle 2,4 milyon kişi...
Nijerya'da bu yıl etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2,4 milyon kişi yerinden olurken 4,4 milyon kişi durumdan olumsuz etkilendi.
Birleşmiş Milletler (BM), İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ülkede yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, bu yıl ülkede şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerin çok sayıda can ve mal kaybına yol açtığı aktarıldı.
Nijerya'daki sellerden 4,4 milyon kişinin etkilendiği ve seller nedeniyle 2,4 milyon kişinin de yerinden olduğu ifade edildi.
Ayrıca şiddetli yağışlar nedeniyle 676 hektar arazinin de hasar gördüğü kaydedildi.
Ülkede mayıstan bu yana süren yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. (İLKHA)