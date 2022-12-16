  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'daki yağışlar nedeniyle 2,4 milyon kişi...
Dünya

Nijerya'daki yağışlar nedeniyle 2,4 milyon kişi...

Nijerya'da bu yıl etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2,4 milyon kişi yerinden olurken 4,4 milyon kişi durumdan olumsuz etkilendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 09:30:00 -
Nijerya'daki yağışlar nedeniyle 2,4 milyon kişi...

Birleşmiş Milletler (BM), İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ülkede yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bu yıl ülkede şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerin çok sayıda can ve mal kaybına yol açtığı aktarıldı.

Nijerya'daki sellerden 4,4 milyon kişinin etkilendiği ve seller nedeniyle 2,4 milyon kişinin de yerinden olduğu ifade edildi.

Ayrıca şiddetli yağışlar nedeniyle 676 hektar arazinin de hasar gördüğü kaydedildi.

Ülkede mayıstan bu yana süren yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23