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Aktüel Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestolarda 69 kişi öldü
Aktüel

Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestolarda 69 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:55:25 -
Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestolarda 69 kişi öldü

ABUJA (AA) - Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösterilerde iki haftada 69 kişi hayatını kaybetti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, söz konusu protestolar nedeniyle ülkenin eski devlet başkanları ve güvenlik teşkilatı başkanlarıyla acilen görüştü.

Buhari, görüşmede yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda aralarında 11 polis ve 7 askerin bulunduğu 69 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Hükümetin protestocuların taleplerini yerine getirmeye kararlı olduğuna işaret eden Buhari, suçluların protestoyu bahane ederek aşırı davranışlar sergilemelerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Buhari, dün yaptığı açıklamada de hükümetin halkın sesini açık ve net duyduğunu belirtmiş, protestolara son verilmesini istemişti.

- Gösteriler, ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS polis birimince öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda, 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Eylemlerde farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 11 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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