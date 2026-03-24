Nijerya'da yolcu taşıyan kamyon devrildi: 10 ölü 20 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da trafik terörü can almaya devam ediyor. Niger eyaletinin Tafa-Gujeni kara yolunda seyir halinde olan ve yolcu taşıyan bir kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

FELİCİA KALU: "ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"

Ulusal Yol Güvenliği Sözcüsü Felicia Kalu, kazanın ardından yaptığı açıklamada 10 kişinin olay yerinde ve hastanede hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirten Kalu, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade ederek can kaybı sayısının yükselebileceğine dikkat çekti.

KAZANIN NEDENİ AŞIRI HIZ

Kazanın oluş şekline dair incelemeleri paylaşan Kalu, facianın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini işaret etti. Bölgedeki sürücülere seslenen sözcü, benzer acıların yaşanmaması için trafik kurallarına uyulması ve daha dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.