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Dünya Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın bir köye düzenlediği saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 09:21:00 -
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın bir köye düzenlediği saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü üyeleri, Borno eyaletinin Airamne köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda, çobanlık yaptıkları öğrenilen 17 kişinin öldürüldüğü, teröristlerin çobanlara ait tüm büyükbaş hayvanları da çaldıkları ifade edildi.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği terör saldırılarında 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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