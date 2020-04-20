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Aktüel

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 105 üyesi öldürüldü

2020-04-20 00:39:38 -
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 105 üyesi öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, son bir haftada terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 105 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Yobe eyaletine bağlı Buni Gari köyünde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 105 terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü aktaran Sagir, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Sagir, operasyonlarda 2 askerin de yaralandığını ifade etti.

Daha önce operasyonda 10 teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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