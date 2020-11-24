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Aktüel Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 60 bin çocuğu yetim bıraktı
Aktüel

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 60 bin çocuğu yetim bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:03:32 -
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 60 bin çocuğu yetim bıraktı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle 60 binden fazla çocuğun yetim kaldığı bildirildi.

Nijerya Meclisi Ordu Komite Başkanı ve Güney Borno Senatörü Ali Ndume, basına yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın saldırıların 60 binden fazla çocuğu yetim bıraktığını belirtti.

Ndume, bu çocukların çoğunun Borno eyaletin başkent Maiduguri'deki kamplara sığındığını ifade etti.

Kamplarda artan yetimlerin sayısının endişe verici boyutta olduğuna işaret eden Ndume, "Buradaki çocuklar ne ebeveynleri ne de velileri var. Çocukların sahipsiz kalmaları endişe verici." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.



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