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Aktüel Nijerya'da tekne alabora oldu: 11 ölü
Aktüel

Nijerya'da tekne alabora oldu: 11 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:03:32 -
Nijerya'da tekne alabora oldu: 11 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Niger Direktörü Alhaji İbrahim Ahmed İnga, yaptığı açıklamada, eyaletin Munya bölgesindeki Shiroro Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan teknenin aşırı yük nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

İnga, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Bölgede diğer yolcuları bulmak için arama çalışmaların devam ettiğini aktaran İnga, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Teknede kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanabiliyor. Shiroro Nehri'nde iki ay önce meydana gelen tekne faciasında 5 kişi hayatını kaybetmişti.


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